«Испытание на века»: Байден рассказал о борьбе США с путиным

Президент США Джо Байден заявил, что «жестокое нападение» россии* на Украину стало «испытанием на века» как для США, так и для всего мира. «Мы объединили НАТО, мы построили глобальную коалицию, мы выступили против путинской агрессии», — сказал он законодателям в своем обращении к Конгрессу.

Байден повторил, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Он также заявил, что США будут действовать, чтобы защитить себя от Китая, если Пекин будет угрожать их суверенитету. «И мы это сделали», — добавил он, по-видимому, комментируя решение своей администрации сбить китайский аэростат-разведчик над Атлантическим океаном.

Байден сказал законодателям, что он «привержен работе с Китаем там, где это может продвигать американские интересы и приносить пользу миру», отметив, однако, что «победа в соревновании с Китаем должна объединить» всех.

«За последние два года демократии стали сильнее, а не слабее. Автократии стали слабее, а не сильнее, — сказал Байден. — Против Америки никогда не стоит делать ставку».

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Еще напомним, что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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