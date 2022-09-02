Главным «победителем» в войне рф против Украины может стать Турция — СМИ

Анкара уже помогла предотвратить глобальный продовольственный кризис, а сейчас может использовать надвигающийся энергетический зимний кризис в Европе, чтобы изменить мировой порядок в своих интересах.

Часто говорят, что на войне не бывает победителей. Но старое клише не принимает во внимание стороны, не участвующие в противостоянии, международное положение которых укрепилось «благодаря» конфликту.

Об этом говорится в материале эксперта по геополитическим вопросам, а также кинопродюсера Эрбиля Гунасти для Daily Mail.

По его мнению, Турция, которая уже доказала свой статус регионального влиятельного посредника, заключив сделку с кремлем, позволяющую экспортировать миллионы тонн украинского зерна, тем самым предотвратив крупный глобальный продовольственный кризис.

«Но это еще не все. Турция, конечно же, находится на решающем геополитическом перекрестке. Одна нога в Европе, другая в Азии. Он контролирует Босфор, ворота в Черное море, он расположен по обе стороны от нефте- и газопроводов из Центральной Азии, которые еще могут оказаться спасителями Европы грядущей зимой в случае отсутствия российского газа», — считает Гунасти.

По его мнению, самой значимой темой предстоящих закулисных переговоров будут нефть и газ – жизненно важный вопрос, который также принесет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «момент максимального влияния на Европейский Союз» в предстоящие зимние месяцы.

Как отмечает эксперт, Эрдоган наверняка воспримет энергетическую нехватку этой зимой на фоне российско-украинской войны как уникальную возможность перекроить устоявшуюся геополитическую карту мира, чтобы сделать Турцию ключевой частью нового порядка.

Как сообщал Курсор, Турция не будет спешить в направлении хотя бы частичного разрыва отношений с россией*, поскольку ей это не выгодно. Дело в том, что экономика Турции и россии* тесно связаны. Кроме того, в стране наблюдается антиамериканское настроение, о чем заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Также Курсор информировал о том, что Турция преуменьшает угрозу санкций США из-за своих связей с россией и заявляет, что ей нечего бояться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!