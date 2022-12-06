Главу белорусского МИДа убили — экс-министр иностранных дел Украины

По словам Павла Климкина, Владимир Макей «следил за своим здоровьем, ценил свою позицию», и у него «были мечты когда-нибудь заменить Лукашенко».

Существует очень высокая вероятность того, что глава белорусского МИДа Владимир Макей был убит.

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что очень высока вероятность того, что Макей был убит. Конечно, есть соответствующие вещества, стимулирующие инфаркт препараты. Это совсем не случайно, я просто знаю, как Макей следил за своим здоровьем, ценил свою позицию, у него были, я думаю, мечты когда-нибудь заменить Лукашенко. Сохранялись ли эти мечты в последние годы — вряд ли можно сказать», — сказал Климкин.

По словам бывшего главы МИДа Украины, его интуиция подсказывает ему, что Макея убил «не просто инфаркт».

Как сообщал Курсор, 26 ноября умер глава МИД Беларуси Владимир Макей. Белорусские СМИ пишут, что причиной смерти Макея стал инфаркт, а сам чиновник «не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез».

Советник украинского МВД Антон Геращенко заявил, что этот случай должен стать сигналом для Лукашенко.

«Ходят слухи, что его могли отравить. Макея называли возможным преемником Лукашенко. Он был одним из немногих, кто не находился под российским влиянием. Говорят, что это может быть намеком Лукашенко», – написал он.

Также Курсор информировал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко объявил, что на должность нового министра иностранных дел будет назначен его 18-летний сын Николай Лукашенко.

Такой принцип «преемственности власти» Лукашенко прокомментировал публично: “Хочу напомнить, что Гайдар в 16 лет полком командовал. Время тогда такое было, что судили не по возрасту, а по способностям. Неважно, сколько тебе лет, важно, что ты можешь сделать для своей Родины”.