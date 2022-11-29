Лукашенко назначил своего сына главой МИД Беларуси

Внезапную смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея три дня назад в возрасте 64 лет, согласно официальным источникам, связывают с сердечным приступом.

Именно Макей был связующим звеном между президентом Беларуси и западными странами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко объявил, что на должность нового министра иностранных дел будет назначен его 18-летний сын Николая Лукашенко.

Такой принцип «преемственности власти» Лукашенко прокомментировал публично: “Хочу напомнить, что Гайдар в 16 лет полком командовал. Время тогда такое было, что судили не по возрасту, а по способностям. Неважно, сколько тебе лет, важно, что ты можешь сделать для своей Родины”.

Официально Николай Лукашенко займет пост министра иностранных дел в среду, 30 ноября, поскольку его кандидатуру формально должно утвердить Национальное собрание Республики Беларусь.

Курсор писал, что в неожиданной смерти белорусского министра МВД видят след ФСБ и подозревают отравление.

Также мы сообщали, что Лукашенко угрожает Украине полным уничтожением за отказ «склониться перед путиным*».

Кроме того, наш сайт информировал, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. Несмотря на то, что Беларусь официально не вступила в войну против Украины, рф использовала территорию страны для наступательных операций, а также нанесения ракетных ударов по украинским городам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!