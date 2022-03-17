Годовщина теракта в посольстве Израиля в Аргентине: официальные лица стран проведут церемонию

Инцидент стал самым смертоносным террористическим нападением на израильское дипломатическое представительство, в результате которого погибли четыре израильтянина и 25 аргентинцев, в том числе много детей.

17 марта 2022 года исполняется 30 лет со дня самого смертоносного террористического нападения на израильское дипломатическое представительство, когда террорист-смертник въехал на грузовике со взрывчаткой в ​​посольство Израиля в Аргентине и взорвался.

В результате инцидента погибли 30 человек, среди них террорист, а также четыре израильтянина и 25 аргентинцев, в том числе католический священник и множество детей. В результате нападения пострадали еще 242 человека.

В результате нападения было разрушено посольство, а также близлежащая католическая церковь и школа.

Mañana conmemoramos 30 años del atentado a la embajada de Israel en Argentina — un atentado perpetrado por la organización terrorista #Hezbollah, apoyada, dirigida y financiada por #Irán. ¿Qué es el Hezbollah? pic.twitter.com/mDcYwBaQvq — Israel en Español (@IsraelinSpanish) March 16, 2022

Многие обвинили Иран в том, что он знал об атаке заранее, а АНБ позже обнаружило доказательства этого, а также в причастности агента «Хизбаллы» Имада Мугния, которому Аргентина позже предъявила обвинения в его причастности. По сей день Израиль по-прежнему обвиняет «Хизбаллу» в причастности к нападению, а Иран — в его финансировании.

Взрыв также привел к обострению дипломатических отношений между Аргентиной и Ираном: Буэнос-Айрес выслал семерых иранских дипломатов.

Всю ответственность взяла на себя Организация «Исламский джихад», шиитское исламистское ополчение, связанное с Ираном и «Хизбаллой» и осуществившее многочисленные террористические атаки, убийства и похищения людей в 1980-х годах. Это включало серию смертоносных нападений в 1983 году, таких как нападение на посольство США в Ливане.

Что касается теракта в Аргентине, то они заявили, что это месть за смерть лидера «Хизбаллы» Сайеда Аббаса аль-Мусави, которого Израиль убил в феврале того же года.

«Курсор» писал ранее, что пресечена крупная контрабанда десятков пистолетов и опасных наркотиков на границе с Иорданией.