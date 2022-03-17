Пресечена крупная контрабанда десятков пистолетов и опасных наркотиков на границе с Иорданией

Силами отряда «Маген ха-Ам» и 80-й дивизии была пресечена контрабанда многих видов оружия и опасных наркотиков. Двое жителей бедуинской диаспоры, 25 лет, арестованы и предстали перед судом.

Контрабанда многих видов оружия и опасных наркотиков была пресечена около недели назад на границе с Иорданией силами подразделения полиции «Маген» и 80-й дивизии, передает Maariv.

В ходе совместной операции бойцов Южного округа полиции и 80-й дивизии, в том числе сил бригады «Йоав», бойцов батальона «Гепард», была предотвращена контрабанда оружия и опасных наркотиков из-за границы с Иорданией в районе Неот ха-Кикар, Иудея и Самария.

Поиск выявил 34 пистолета различных типов, снайперскую винтовку бельгийского производства, штурмовую винтовку бельгийского производства, штурмовую винтовку Калашникова, около 16 000 пуль, опасные наркотики и сотни патронов к различным типам оружия.

Ранее Курсор писал, что инспекторы Министерства сельского хозяйства Израиля предотвратили попытку контрабанды 19 тонн овощей из Палестинской автономии на контрольно-пропускном пункте Транс-Самария.

Также Курсор передавал, что полиция вместе с сотрудниками Управления по контролю за недвижимостью ликвидировали незаконную свалку металлолома в Хайфе. Для этого пришлось провести настоящую спецоперацию, чтобы задержать преступников, которые организовали незаконный бизнес на государственной территории.