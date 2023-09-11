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Годовщина терактов 11 сентября: редкие снимки трагедии, сделанные простыми людьми

16:55, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
теракт 11 сентября фото
Фото: Википедия
22 года назад из-за действий террористов погибли почти 3 тысячи человек.

Сегодня проходит годовщина терактов 11 сентября в США, которые стали самыми масштабными по количеству жертв в истории.

Об этом сообщает Vintage everyday.

22 года назад террористы "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских лайнера, два из которых направились на Всемирный торговый центр, третий – на Пентагон. Последний, вероятно, должен был упасть на Белый дом или на здание Конгресса США, но пассажиры и экипаж, пожертвовав своими жизнями, остановили террористов, вследствие чего самолет упал в штате Пенсильвания.

11 сентября 2001 года погибли почти 3 тысячи человек. Эта трагедия всколыхнула весь мир и запомнилась рядом известных снимков, но в этом материале мы покажем снимки, которые демонстрируют, как теракты выглядели через призму жизни простых людей.

Также "Курсор" сообщал, что спецназовец, застреливший бен Ладена, озвучил интересные подробности операции по убийству террориста.

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