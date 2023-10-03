Госсекретарь США Блинкен стал звездой сети, исполнив блюз на гитаре

На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках Global Music Diplomacy Initiative исполнил на гитаре легендарную блюзовую композицию Hoochie Coochie Man.
По состоянию на 3 октября видео с выступлением главного дипломата США посмотрело более 9 миллионов пользователей сети.
Сам Блинкен отметил, что не мог отказать в возможности "совместить музыку и дипломатию".
Позже Госдепартамент США опубликовал коммюнике, в котором рассказал причины создания этой инициативы: привлечение государственного и частного сектора в музыкальную отрасль, содействие изучению английского языка посредством включения американской музыки и песен в обучающие программы в разных уголках планеты.
Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объявление президентом рф владимиром путиным мобилизация в россии и фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины - это презрение к ООН.
«Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту владимиру путину. То, что путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в ООН, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету», - сказал он.
Также мы писали о том, что госсекретаря США Энтони Блинкена увидели в неожиданном месте в Киеве.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!