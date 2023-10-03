Госсекретарь США Блинкен стал звездой сети, исполнив блюз на гитаре

Видео с главным американским дипломатом за 5 дней набрало более 9 млн просмотров.

На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках Global Music Diplomacy Initiative исполнил на гитаре легендарную блюзовую композицию Hoochie Coochie Man.

По состоянию на 3 октября видео с выступлением главного дипломата США посмотрело более 9 миллионов пользователей сети.

Сам Блинкен отметил, что не мог отказать в возможности "совместить музыку и дипломатию".

Позже Госдепартамент США опубликовал коммюнике, в котором рассказал причины создания этой инициативы: привлечение государственного и частного сектора в музыкальную отрасль, содействие изучению английского языка посредством включения американской музыки и песен в обучающие программы в разных уголках планеты.

Как сообщал Курсор, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объявление президентом рф владимиром путиным мобилизация в россии и фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины - это презрение к ООН.