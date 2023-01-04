Государственный представитель США назвала Израиль «бандитским террористическим режимом»

Обвинение в апартеиде перекликается с отчетом Amnesty International за прошлый год, озаглавленным «Апартеид Израиля против палестинцев: жестокая система господства и преступления против человечества». Мировая еврейская община и многие за ее пределами осудили отчет, заявив, что он является глубоко нечестным и предвзятым по отношению к евреям и еврейскому государству.

У Белсито есть история антисионистских комментариев и замечаний. За неделю до упомянутого твита она написала в Твиттере: «Крайне важно, чтобы … [США] бросили вызов этой новой правой [израильской] администрации. Мир не может допустить, чтобы продолжался геноцид, когда убивают палестинцев, сносят их дома и захватывают их землю».

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