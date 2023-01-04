Государственный представитель США назвала Израиль «бандитским террористическим режимом»

Чиновник назвала израильскую власть кровожадным, вороватым, апартеидным, террористическим режимом.
Член палаты представителей от Массачусетса Хайме Белсито призвала Соединенные Штаты признать, что Израиль является «бандитским апартеидным террористическим режимом».
«США должны признать, что администрация [Израиля] — это бандитский апартеидный террористический режим, цель которого — убивать палестинцев, — написала она. — Убийства и захват земель [не имеют] ничего общего с антисемитизмом. Это геноцид».
Белсито представляет четвертый округ Эссекс в штате Массачусетс. Район включает города Гамильтон, Ипсвич, Манчестер-бай-зе-Си, Роули, Топсфилд и Уэнам. Население составляет около 45 000 человек.
Комментарий Белсито прозвучал на фоне шквала критики умеренных и левых политиков из Израиля и со всего мира в адрес недавно сформированного израильского правительства, которое называют самым правым и религиозным правительством в истории страны.
Обвинение в апартеиде перекликается с отчетом Amnesty International за прошлый год, озаглавленным «Апартеид Израиля против палестинцев: жестокая система господства и преступления против человечества». Мировая еврейская община и многие за ее пределами осудили отчет, заявив, что он является глубоко нечестным и предвзятым по отношению к евреям и еврейскому государству.
У Белсито есть история антисионистских комментариев и замечаний. За неделю до упомянутого твита она написала в Твиттере: «Крайне важно, чтобы … [США] бросили вызов этой новой правой [израильской] администрации. Мир не может допустить, чтобы продолжался геноцид, когда убивают палестинцев, сносят их дома и захватывают их землю».