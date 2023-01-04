Государственный представитель США назвала Израиль «бандитским террористическим режимом»

12:27, Сегодня
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Фото: Unsplash

Чиновник назвала израильскую власть кровожадным, вороватым, апартеидным, террористическим режимом.

Член палаты представителей от Массачусетса Хайме Белсито призвала Соединенные Штаты признать, что Израиль является «бандитским апартеидным террористическим режимом».

«США должны признать, что администрация [Израиля] — это бандитский апартеидный террористический режим, цель которого — убивать палестинцев, — написала она. — Убийства и захват земель [не имеют] ничего общего с антисемитизмом. Это геноцид».

государственный представитель сша назвала израиль «бандитским террористическим режимом» 4 января, 2023

Белсито представляет четвертый округ Эссекс в штате Массачусетс. Район включает города Гамильтон, Ипсвич, Манчестер-бай-зе-Си, Роули, Топсфилд и Уэнам. Население составляет около 45 000 человек.

Комментарий Белсито прозвучал на фоне шквала критики умеренных и левых политиков из Израиля и со всего мира в адрес недавно сформированного израильского правительства, которое называют самым правым и религиозным правительством в истории страны.

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