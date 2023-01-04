Исторический провал: В США впервые за 100 лет не смогли избрать нового спикера

Впервые за более чем столетие Палата представителей США не смогла избрать нового спикера в первом туре голосования, а затем осталась в тупике после еще двух туров голосования.

В первых двух турах голосования член палаты представителей Кевин Маккарти (Республиканская партия) получил поддержку подавляющего большинства своей конференции Республиканской партии с 203 голосами, но этого было меньше 218, необходимых для получения простого большинства из 434 присутствующих членов Палаты представителей.

в третьем голосовании против него выступили более пяти республиканцев, сообщает NBC News.

Когда голосование в третьем туре голосования было завершено, 202 человека проголосовали за Маккарти в качестве спикера, 212 проголосовали за члена палаты представителей Хакима Джеффриса (штат Нью-Йорк) и 20 проголосовали за члена палаты представителей Джима Джордана (республиканец от штата Огайо).

Палата представителей объявила перерыв на день. Пока неясно, когда состоится четвертое голосование.

После второго голосования Маккарти ясно дал понять, что не отказывается от борьбы за место спикера.

«Мы остаемся, пока не выиграем», — сказал Маккарти репортерам и добавил, что цифры «со временем изменятся».

Ранее Курсор писал, что Конгресс вынес решение по причастности Трампа к штурму Капитолия. Авторы отчета за 18 месяцев опросили более тысячи свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.

Наша редакция писала, что в Конгрессе США рекомендуют объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия. Специальный комитет Палаты представителей будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить 45-го президента в преступлениях по четырем статьям.

Напомним, что компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве.