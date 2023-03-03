Готовится ответный удар: Китай выдвинул новые обвинения в адрес США

Сегодня в пятницу Министерство торговли Китая призвало Соединенные Штаты прекратить подавление предприятий страны после того, как Вашингтон обнародовал дополнительные санкции, направленные против более 20 китайских компаний.

«Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявило министерство, отметив, что действия Вашингтона представляют собой «типичное экономическое запугивание», поскольку эти меры подрывают безопасность и стабильность глобальной цепочки поставок и препятствуют развитию мировой экономики.

Напомним, что Министерство торговли США расширило список санкций, включив в него 37 новых организаций, большинство из которых из Китая.

Теперь в список вошли 28 новых организаций из Китая, четыре из Пакистана, три из Мьянмы и по одному из Беларуси, России и Тайваня. Департамент пояснил, что они были добавлены в санкционный список, поскольку они «причастны или представляют значительный риск быть причастными к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

Среди затронутых организаций — производитель компьютерных серверов Inspur Group Co., геномная компания BGI Group и Loongson Technology Corporation Limited.

Ранее Министерство обороны Китая также призвало Вашингтон прекратить «вмешательство» в тайваньскую проблему, предупредив, что вооруженные силы страны примут ответные меры на любые действия, которые будут сочтены провокационными или связанными с внешним влиянием, заявил сегодня в пятницу официальный представитель министерства Тан Кефэй.

«Китай требует, чтобы США прекратили продажу оружия Тайваню и прекратили военные контакты с Тайбэем», — заявил представитель, призвав Вашингтон прекратить нагнетать напряженность в Тайваньском проливе.

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