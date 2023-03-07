«Готовы остаться»: в Пентагоне сообщили о планах армии США в Ираке

В Пентагоне заявили, что армия США «готова остаться» в Ираке.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, что американские войска «готовы остаться» в Ираке, если на то будет воля страны. Его замечания прозвучали в контексте необъявленной поездки в Багдад во время его турне по Ближнему Востоку.

«Войска США готовы остаться в Ираке по приглашению правительства Ирака», — сказал он журналистам, добавив, что «Соединенные Штаты будут продолжать укреплять и расширять» свою «поддержку» «безопасности, стабильности и суверенитета».

По прибытии глава Пентагона уже сказал, что посещает страну, «чтобы подтвердить американо-иракское стратегическое партнерство». На данный момент в стране дислоцировано 2500 военнослужащих США.

Как сообщает Shafaq News, во время своего визита Остин должен встретиться с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль Судани.

«Я здесь, чтобы подтвердить американо-иракское стратегическое партнерство по мере того, как мы движемся к более безопасному, стабильному и суверенному Ираку», — написал Остин в Twitter.

Визит состоится чуть менее чем за две недели до 20-летия начала вторжения США в Ирак. С 2010 по 2011 год Остин служил командующим вооруженными силами США в Ираке.

Еще добавим, что вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил во время своего визита в Иорданию, что даже если российским войскам удастся занять город Бахмут, это не обязательно означает, что Москваодержит верх в войне.

«Я думаю, что это скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — прокомментировал Остин.

Ранее сообщалось, что в городе и его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, при этом Россия утверждала, что близка к полному окружению Бахмута.

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