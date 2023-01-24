«Умственно неспособны»: Иран публично пригрозил ЕС и Великобритании

23 января ЕС, США и Великобритания объявили о новых санкциях против иранских чиновников.

Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило санкции, введенные Европейским союзом и Соединенным Королевством накануне, и добавило, что примет контрмеры в ответ на эти действия, сообщил во вторник официальный представитель министерства Нассер Канани.

«Действия Европейского союза и британского режима являются признаком их умственной неспособности понять реалии Ирана и их замешательства по отношению к власти Исламской Республики Иран», — подчеркнул представитель, добавив, что такие меры не повлияют на «решимость» Ирана «разобраться с иностранным вмешательством».

23 января ЕС, США и Великобритания объявили о новых санкциях против иранских чиновников, в том числе в судебной, военной и правоохранительной сферах, на основании нарушений прав человека.

«Те, кто сегодня подвергся санкциям, от судебных деятелей, применяющих смертную казнь в политических целях, до головорезов, избивающих протестующих на улицах, находятся в центре жестоких репрессий режима против иранского народа», — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Среди тех, кто подвергся санкциям в связи с последним шагом правительства Великобритании, — заместитель генерального прокурора Ирана Ахмад Фазелян, главнокомандующий Сухопутными войсками Исламской Республики Иран Киюмарс Хейдари и заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в штаб-квартире Сараллы Хоссейн Неджат.

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