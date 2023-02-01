Высказал в лицо: высокопоставленный российский чиновник взбунтовался против путина

Генеральный прокурор россии* игорь краснов лично сообщил главе россии путину о серьезных проблемах в армии рф. Сначала, согласно стенограмме их встречи, краснов сказал путину, что более 9 тысяч резервистов были незаконно мобилизованы на войну против Украины.

«Усилиями надзора на родину возвращено более девяти тысяч граждан, незаконно мобилизованных, в том числе тех, кто по состоянию здоровья никоим образом не должен был быть мобилизован», — сказал краснов на встрече с путиным.

Мобилизация стала «уроком для многих», добавил краснов, отметив, что военным необходимо реорганизовать свои базы данных и организацию воинского учета, чтобы устранить недостатки. По словам краснова, также были проблемы с оплатой труда военнослужащих.

«Мобилизация давно не проводилась — она выявила много существенных проблем», — сказал краснов путину.

Новости о внутреннем хаосе появились после нескольких месяцев барахтанья российских военных и работы по сбору российских мужчин для отправки на войну в Украине с небольшой подготовкой. Прошлой осенью, пытаясь наполнить поле дополнительным персоналом примерно через семь месяцев после начала войны, путин объявил «частичную мобилизацию», призвав 300 000 резервистов для отправки в Украину.

Некоторых отправили практически без подготовки после мобилизации. В последние месяцы появились сообщения о том, что мужчин отправляли, даже если у них были проблемы со здоровьем или они были пожилыми. Например, в Волгоградской области был призван 63-летний пенсионер с сахарным диабетом и заболеванием головного мозга, сообщает Baza. Прошлым летом появились видеозаписи, на которых видно, как пожилые россияне тоже готовятся к войне.

Сообщается, что в прошлом году на встрече с членами Совета безопасности путин предложил призывать в Украину только здоровых мужчин.

«Многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими заболеваниями, или уже вышедшие из призывного возраста», должны иметь право на отсрочку, заявил путин прошлой осенью, сообщает РИА.

Краснов и Путин также обсудили проблемы, с которыми столкнулась россия при обеспечении обмундированием, бронежилетами и зимним снаряжением для надлежащей подготовки российских войск к войне в Украине.

«Продолжаем заниматься вопросами обеспечения мобилизованных военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием, — сказал краснов. — Большинство проблем уже решено. Сейчас мы контролируем снабжение мобилизованных военнослужащих зимним обмундированием, а также формирование соответствующих складов и их сохранность».

Путин ответил на доклад краснова, сказав, что есть «вопросы» по «обеспечению обороноспособности государства» в дальнейшем.

Согласно отчету британской правительственной разведки, опубликованному в начале этой недели, несмотря на послужной список неудач в мобилизации, путин прорабатывает способы собрать больше российских войск для отправки в Украину, не вызывая дальнейшего сопротивления внутри страны. Сообщается, что в некоторых случаях российские пограничники начали препятствовать выезду из страны трудящихся-мигрантов, являющихся натурализованными гражданами или имеющими российские паспорта, поскольку они могут воевать за страну.

«Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить большое количество личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего крупного наступления в Украине, при этом сводя к минимуму внутреннее инакомыслие», — говорится в сводке разведки.

Западные официальные лица уже несколько недель предполагают, что рф может планировать новое наступление на Украину в новом году. По оценкам британской разведки, российские власти, вероятно, сохранят вариант дополнительной мобилизации в рамках предыдущей «частичной мобилизации», чтобы обеспечить больше живой силы для вторжения в Украину.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.