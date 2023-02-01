Нетаниягу рассмотрит роль посредника между Украиной и рф, если его попросят — CNN

Биньямин Нетаниягу сказал, что готов рассмотреть возможность выступить в качестве посредника между Украиной россией*, если об этом попросят обе воюющие страны и Соединенные Штаты.

«Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не буду вмешиваться», — сказал Нетаниягу в интервью корреспонденту CNN Джейку Тапперу.

Нетаниягу добавил, что это должно быть «правильное время и правильные обстоятельства». По его словам, ближайший союзник Израиля, США, также должен спросить об этом, потому что «на кухне не может быть слишком много поваров».

Нетаниягу сказал, что его попросили стать посредником вскоре после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, но он отказался, потому что в то время он был лидером израильской оппозиции, а не премьер-министром.

«У меня есть правило: по одному премьер-министру за раз», — сказал он.

Нетаниягу не сказал, кто попросил его исполнить эту роль, но сказал, что просьба была «неофициальной».

Украина попросила предшественника Нетаниягу Нафтали Беннета выступить в качестве посредника, и в марте Беннет встретился с президентом рф владимиром путиным, а также говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ему не удалось заключить мирное соглашение.

«Откровенно говоря, Израиль также действует способами, которые я не буду перечислять здесь, против иранского производства оружия, которое используется против Украины», — добавил Нетаниягу и добавил, что Израиль не только пытается помешать ядерной программе Ирана, «но также принимает меры против определенных разработок вооружений, которые есть у Ирана, и Иран неизменно их экспортирует».

Об отношениях между Израилем и россией он сказал: «У нас с россией сложные отношения, потому что недалеко отсюда, в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские и российские самолеты летают на расстоянии вытянутой руки друг от друга. россия находится в Сирии в военном отношении. Иран пытается внедриться в Сирии прямо у нашей северной границы, как они это сделали в Ливане с «Хизбаллой».

На вопрос, рассмотрит ли он вопрос об оказании военной поддержки Украине, Нетаниягу сказал: «Я, безусловно, изучаю этот вопрос», отметив, что США недавно забрали 250 000 боеприпасов, которые хранились в Израиле, и передали их Украине.

«Это [США] решение, все в порядке, у меня нет с этим проблем», — сказал премьер-министр.

Израиль пока отказывается предоставить военную помощь Киеву из-за явной обеспокоенности реакцией россии. Одной из основных причин нерешительности Израиля, по-видимому, является его стратегическая потребность в сохранении свободы действий в Сирии, где российские силы в значительной степени контролируют воздушное пространство.

Курсор писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Еще мы писали, что война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.

Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!