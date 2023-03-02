Грабители напали на магазин, принадлежащий семье Месси, и оставили сообщение с угрозами

В Аргентине преступники напали на супермаркет, принадлежащий семье жены Лионеля Месси, Антонеллы Роккуццо, и оставили звезде футбола пугающее сообщение.

Об этом сообщает 12-й канал.

Один из двух стрелков приехал на мотоцикле в магазин, который находится в Росарио, родном городе Месси, и был зафиксирован камерами наблюдения, когда он неоднократно стрелял по металлическим ставням над окнами и входной дверью.

Местные журналисты утверждают, что по супермаркету было произведено не менее 6 выстрелов, а также нападавшие оставили письменное сообщение из мешка с углем:

«Месси, мы ждем тебя. Ябкин — наркоторговец, он не защитит тебя», – сказано в письме.

Также в сообщении предполагалось, что подозреваемые могут попытаться вымогать деньги у нового чемпиона мира. Супермаркет под названием Supermercado Unico принадлежит семье Антонеллы и управляется одним из ее двоюродных братьев. У Месси есть огромное поместье на окраине Росарио под названием «Крепость», где усилились опасения на фоне случившегося.

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