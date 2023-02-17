Клуб «Барселона» поддержал Израиль после бойкота и сделал ценные подарки сотрудникам посольства

Во время церемонии руководство легендарной команды подчеркнуло давнюю приверженность прекрасным отношениям с Государством Израиль и народом Израиля.

Президент футбольной команды ФК «Барселона» Жоан Лапорта в четверг направил сообщение о поддержке Израиля после того, как город Барселона объявил о разрыве связей с Израилем и расторжении соглашения о побратимстве с Тель-Авивом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Лапорта пригласил представителей посольства Израиля в Испании на футбольный матч против «Манчестер Юнайтед» и подарил представителям посольства футболки «Барселоны». На церемонии, состоявшейся перед игрой, Лапорта подчеркнул давнюю приверженность клуба прекрасным отношениям с Государством Израиль и народом Израиля.

Израильские дипломаты вручили Лапорте израильский флаг и поблагодарили его за многолетнюю поддержку Израиля, дружбу и совместную деятельность по наведению моста между народами посредством спорта.

Suite à la décision du maire de Barcelone de rompre les relations avec Tel Aviv Le président du club de Barcelone, Joan Laporta, a invité des représentants de l’ambassade d’Israël en Espagne pour assister au match de Barcelone contre Manchester United en Europe. Ligue de football pic.twitter.com/4zGbAKnMEf — pat (@natypatou) February 17, 2023

Встреча состоялась через неделю после того, как мэр Барселоны Ада Колау заявила, что приостанавливает все связи города с Израилем, сославшись на то, что она назвала «неоднократными нарушениями прав человека палестинского населения и несоблюдением резолюций ООН». Она добавила, что Барселона будет поддерживать отношения с «израильскими и палестинскими образованиями, которые продолжают работать во имя мира и против апартеида».

Это решение уже осудили евреи Испании, а город Мадрид предложил партнерство с Тель-Авивом. Мэр испанского города Хосе Луис Мартинес-Алмейда отправил письмо мэру Тель-Авива Рону Хульдаи и сказал, что побратимство — это «прекрасная возможность продемонстрировать приверженность Мадрида укреплению отношений с таким демократическим и законопослушным государством, как Израиль».

Также «Курсор» сообщал, что чуть раньше состоялась беседа президента Израиля Ицхака Герцога и Жоана Лапорты, в рамках которой последний отметил, что «нам стыдно и мы сожалеем» о решении мэра города. Он добавил, что в футбольной команде и городе все рады Израилю.