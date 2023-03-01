Депутату Кнессета предъявили обвинение в избиении полицейских

Левому депутату Кнессета Офер Касифу (Хадаш-Таал) предъявили обвинение в избиении сотрудников полиции.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Юридический советник правительства разрешила открыть дело против депутата Касифа за нападение за полицейского.

Чуть ранее стало известно, что полиция предотвратила покушение на министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Утверждается, что преступление готовил араб из лагеря Лапида, который оказался жителем Иерусалима.

Также «Курсор» сообщал, что недавно на улице Каплан (Тель-Авив) провели акцию протеста против судебной реформы, во время чего двое демонстрантов напали на полицейских и покусали их. Правоохранителей эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

Нескольких сотрудников полиции избили на месте, всего в рамках этого протесте арестовали 21 человека. О незаконном буйстве протестующих в Тель-Авиве высказался Бен-Гвир, который сказал, что блокирование шоссе Аялон и поджег шин продемонстрировало, что это является протестом анархистов, которые желают не свободы слова, а свободы подстрекательства.

Помимо этого мы писали, что бывший министр обороны Бени Ганц сказал, что видит «начало гражданской войны», которую необходимо остановить. Он предложил проведение переговоров у президента Ицхака Герцога как можно раньше и без предварительных требований.

Нетаниягу сказал, что его «дверь открыта», и пригласил оппозиционного политика на переговоры. Также своим мнением касаемо этого поделились министр Ярив Левин и председатель Комитета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман. Они предложили назначить место и время, а после начать переговоры касаемо судебной реформы без предварительных условий.