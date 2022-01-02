Ученые испытали роботизированную систему с ИИ для очистки океанов

Ученые из Технического университета Мюнхена протестировали на территории Хорватии систему SeaClear, которая создается для очищения океанов от мусора.

Роботизированная системы насчитывает четыре автономных аппарата, которые обладают искусственным интеллектом. Они работают сообща, находя отходы, рисуя виртуальные карты, собирают мусор в лодку и отправляют ее к берегу.

По словам экспертов, на данный момент в морях и океанах плавает от 26 до 66 миллионов тонн пластикового мусора. Большое количество мусора также находится на дне.

Предполагается, что новая система сможет собрать до 90 процентов мусора на участке, на котором она будет работать.

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