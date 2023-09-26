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Гробницу убитого императора нашли в Китае возле скоростной автомагистрали

11:48, Сегодня
Мировые новости
археолог фото
Фото: depositphotos.com
Внутри гробницы сохранился погребальный инвентарь в виде статуэток воинов, всадников и каких-то существ.

В Китае возле скоростной автомагистрали, которая ведет к аэропорту "Сяньяна", археологи обнаружили гробницу жившего в VI веке императора Сяомина, правителя династии Северная Чжоу.

Об этом сообщили в Китайской академии социальных наук (CASS).

Захоронение представляет собой одиночную камеру, расположенную на глубине десяти метров. Внутри гробницы сохранился погребальный инвентарь в виде статуэток воинов, всадников, верблюдов и существ, которых пока не удалось распознать. Также там были найдены керамические сосуды и другие предметы быта.

Кроме того, в гробнице обнаружили табличку с сохранившимся на ней текстом эпитафии. Благодаря ей археологам удалось выяснить имя погребенного императора. Рядом с местом захоронения располагался длинный ров, ориентированный с севера на юг.

Император Сяомин запомнился тем, что правил династией Северная Чжоу, просуществовавшей всего 30 лет. На смену Чжоу пришел более мощный клан Суй, представители которого убили Сяомина в ходе междоусобной войны.

"Курсор" писал ранее, что в Перу археологи обнаружили гробницу, в которой захоронен 3000-летний священник.

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