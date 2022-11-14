Хабад подает иск против россии в окружной суд Иерусалима

Agudas Chassidei Chabad расширила свою борьбу за возвращение коллекции Шнеерсона во владение штаб-квартиры Хабада в Бруклине, подав иск против россии* в окружной суд Иерусалима.

Иск, поданный адвокатами Ури Кейдаром и Ави Блюмом и поддержанный американским адвокатом Нэтом Левином, направлен на обеспечение выполнения решения, принятого в США в 2010 году, об аресте российских активов в Израиле на сумму в десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Иск направлен на «передачу» Израилю приговоров и постановлений, вынесенных против правительства россии в Соединенных Штатах, с требованием передать им коллекцию Шнеерсона и наложением огромных штрафов за неуважение к суду в США, которые в настоящее время превышают 170 млн долларов.

«Коллекция Шнеерсона» находится в руках российского государства с момента окончания Первой мировой войны. В россии утверждают, что коллекция является национальным достоянием русского народа, поскольку у раввина Менахема-Мендла Шнеерсона, седьмого Хабад-Любавичского Ребе, не было наследников. Российский суд также обязал Библиотеку Конгресса США платить штраф в размере 50 000 долларов в день за хранение книг, взятых напрокат в 1994 году.

Левин, приехавший в Израиль, чтобы сопровождать судебный процесс в Иерусалимском суде, представлял движение Хабад в его судебной победе в 1987 году, известной хасидам как «Дидан Ноцах» («Победа наша»), в отношении коллекции книг, оставленной в россии.

Согласно отчету, раввин Шломо Кунин, член Хабада в США, сказал: «Ребе поручил нам вернуть книги из россии. Мы не сомневаемся, что задача будет выполнена так, как он желает, и книги будут возвращены в библиотеку Ребе, нравится это русским или нет, и нет никаких задержек или препятствий, которые встанут на нашем пути к выполнению этой священной задачи».

Ранее Курсор писал, что россия запретила въезд многим американским евреям, в том числе раввинам Хабада. Среди многих евреев, включенных в последний список американцев, которым запрещен въезд в россию, есть три раввина Хабада, возможно, это сделано в отместку за многолетние усилия Хабада по восстановлению текстов и артефактов, которые Советы забрали у движения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!