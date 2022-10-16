Хакер заставил криптовалютную платформу отдать ему 47 млн долларов

Хакер, сломавший криптопротокол Mango Market и укравший около $115 млн в криптовалюте, начал возвращать украденные средства. На счет компании поступили токены на $7,8 млн.

Об этом сообщает компания PeckShield, занимающаяся кибербезопасностью, информирует портал no worries.

Отмечается, что хакер атаковал кредитный протокол Mango на блокчейне Solana в начале этой недели. Злоумышленник использовал схему под названием «атака оракула», при которой манипуляции с ценой нативного токена платформы MNGO позволили ему украсть активы примерно на $115 млн в разных токенах.

«Хакер вышел на связь с командой платформы и предложил соглашение. Он готов вернуть токены при условии, что они будут израсходованы на покрытие безнадежных долгов пользователей. Хакер предложил решить этот вопрос голосованием до конца 14 октября. Сообщество проголосовало за заключение соглашения с хакером», — говорится в материале.

Согласно соглашению, взломщику предложено вернуть 67 млн ​​долларов в криптовалюте и оставить себе оставшиеся (47 млн) в качестве вознаграждения. Руководство платформы заверило, что в данном случае не будет инициировать уголовное расследование.

Как сообщал Курсор, в начале октября хакер взломал кошелек другого пользователя и смог вывести 2 миллиона токенов BNB. Оценки понесенного ущерба разнятся, но, по информации некоторых источников, цифра составляет $600 млн.

Со временем в соцсетях начали утверждать, что на самом деле взлом намного масштабнее, чем заявили в бирже. Так, пользователь Twitter полагает, что размер общего ущерба составляет около $600 млн, а также он сказал, что злоумышленник начал разбрасывать эти деньги по пулам ликвидности. Это делается для запутывания следов и безопасности украденных денег.

Ранее Курсор рассказывал, что Великобритания запускает механизм конфискации криптовалюты, используемой при обходе санкций.