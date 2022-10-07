Крупнейший взлом в истории: с криптобиржи Binance украли сотни миллионов долларов

Binance заявила, что экстренно приостанавливала работу Binance Smart Chain (BSC или BNB Chain) из-за одного из крупнейших эксплойтов в истории DeFi.

Утверждается, что хакер взломал кошелек другого пользователя и смог вывести 2 миллиона токенов BNB. Оценки понесенного ущерба разнятся, но, по информации некоторых источников, цифра составляет $600 млн.

Об этом сообщает Crypto Potato.

«В настоящее время все системы локализованы, и мы немедленно изучаем потенциальную уязвимость», – заявили в BNB Chain и добавили что, «все средства в безопасности».

Со временем в соцсетях начали утверждать, что на самом деле взлом намного масштабнее, чем заявили в бирже. Так, пользователь Twitter полагает, что размер общего ущерба составляет около $600 млн, а также он сказал, что злоумышленник начал разбрасывать эти деньги по пулам ликвидности. Это делается для запутывания следов и безопасности украденных денег.

После этого в BNB Chain подтвердили, что активы на сумму от 70 до 80 миллионов долларов вывели из сети, прежде чем транзакции были приостановлены. Еще 7 миллионов долларов из украденных средств уже заморозили с помощью «сообщества» и «внутренних и внешних партнеров по безопасности Binance». BNB Chain выразила благодарность многим организациям за сотрудничество, среди которых CertiK, Ankr и Coinbase Cloud.

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Помимо этого, недавно в интернет попал личный номер телефона Лиз Трасс. Утверждается, что неизвестные хакеры заполучили секретную информацию и украли данные, касающиеся личных телефонов членов британского правительства.