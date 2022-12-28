Бывшая секретарша концентрационного лагеря Штуттгоф обжалует приговор

97-летняя женщина, работавшая секретарем в концентрационном лагере Штуттгоф во время Второй мировой войны, подает апелляцию на свой приговор за причастность к 10 500 убийствам.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обвинительный вердикт Ирмгард Фюрхнер, вынесенный государственным судом в Итцехо, обжалуется в Федеральном суде, высшей судебной инстанции Германии, ее адвокатами и адвокатом соистца. Суд заявил через представителя, что только апелляция сможет выяснить, был ли приговор уместным, и не появились ли новые доказательства.

Отметим, что в этом месяце в Германии к 2-летнему условному сроку была приговорена Фюрхнер, которая работала секретаршей в концентрационном лагере Штуттгоф. Это первая женщина, которую судили в Германии за преступления нацистской эпохи за последние десятилетия.

Согласно версии следствия, она в период с 1943 по 1945 год была сотрудницей офиса начальника лагеря Пауля Вернера Хоппе, где вела его переписку и писала под диктовку приказы офицера. Несколько ранее она впервые высказалась во время судебного процесса в окружном суде Итцехо.

«Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время был в Штуттхофе», – сказала она.

До этого 97-летняя женщина отрицала какие-либо сведения о Штуттхофе во время суда, хотя, согласно показаниям ее мужа в 1954 году, ему было известно, что людей в лагере убивают газом. Начало судебного процесса над Фюрхнер пришлось еще на октябрь прошлого года.

Перед началом разбирательства Фурхнер отправила письмо председательствующему судье, где выразила свои сомнения касаемо сути разбирательства. После этого она сбежала, вследствие чего была на непродолжительный срок задержана. Журналисты, которые освещали судебное дело, назвали 97-летнюю «секретаршей зла».

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