ХАМАС будет сотрудничать с Сирией с целью прекращения гражданской войны в стране

Речь идет о восстановлении «прочных отношений» с Сирией в связи с возникшей ситуаций стране.

ХАМАС выступил с заявлением, в котором выразил признательность руководству и народу Сирии «за роль в поддержке палестинского народа», а также осудил израильскую агрессию против Сирии, «особенно недавние бомбардировки аэропортов Дамаска и Алеппо». ХАМАС намерен помочь прекратить гражданскую войну в Сирии.

Об этом сообщает агентство Maan.

Стоит отметить, что в июне глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя встречался с генеральным секретарем «Хизбаллы» Хасаном Насраллой, а в сентябре – с главой МИД рф* сергеем лавровым*. Не исключено, что Бейрут и москва* помогают ХАМАСу в налаживании отношений с Дамаском. Ведь отношения с режимом Башара Асада были разорваны ХАМАСом через несколько лет после начала гражданской войны в Сирии.

Все потому что суннитский ХАМАС не мог поддерживать алавитский режим Башара Асада в борьбе против суннитских формирований. Помимо этого, силовые структуры Асада принимали участие в разгроме лагеря палестинских беженцев Ярмук около Дамаска.

Ранее «Курсор» писал о том, что Сирия может вернуться к крупномасштабным боевым действиям. Недавно в стране снова участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!