В аэропорту Гатвик произошло ЧП, разрешение которого вызвало негодование среди пассажиров.

Лондонский аэропорт Гатвик продолжают преследовать неприятности. Вчера в понедельник десятки тысяч пассажиров были эвакуированы из северной части аэропорта из-за пожарной сигнализации.

Как пишет Israel Hayom, эвакуация вызвала огромный хаос, и это после того, как только на прошлой неделе в аэропорту произошло множество отмен рейсов из-за вспышки коронавируса среди диспетчеров.

Многие пассажиры, находившиеся в аэропорту, когда начало действовать предупреждение, заявили, что руководство аэропорта начало эвакуацию, не предоставив точной информации о произошедшем.

«Люди стояли снаружи, не понимая, что происходит», «не было видно ни одного члена экипажа», «была полная неразбериха, рядом не было членов экипажа, которые могли бы подсказать пассажирам, что делать» — такие комментарии пассажиров прозвучали в некоторых британских СМИ.

Однако пассажиры выразили большую радость после того, как всех людей отозвали обратно в аэропорт через 20 минут после эвакуации из него.

Руководство аэропорта извинилось за «большие неудобства» и заявило, что ни один пассажир не опоздал на посадку. Однако, сайт отслеживания рейсов FlightRadar24 показал, что в течение дня в Гатвике произошло 32 задержки рейсов и 7 отмен, хотя неясно, были ли все эти задержки связаны с пожарной тревогой.

В ответ на жалобы пресс-секретарь аэропорта сообщила, что "зал вылета северного терминала был эвакуирован из-за пожарной сигнализации».

«Для нас была важна безопасность и защищенность пассажиров, это было нашим главным приоритетом в те моменты, и мы приносим извинения пассажирам за неудобства, причиненные им во время инцидента», — говорится в заявлении.

Курсор писал, когда откроют прямые рейсы между Израилем и Вьетнамом. Произойдет это не в октябре.