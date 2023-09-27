Хиллари Клинтон надавила на больное место главы рф путина.

Хиллари Клинтон раскритиковала главу рф* владимира путина за его решение вторгнуться в Украину, которое, по ее утверждению, нанесло большой ущерб россии и только ухудшило ситуацию для москвы.

Ее заявление прозвучало в ходе одной из официальных церемоний в Вашингтоне во вторник, пишет Yahoo.

Клинтон похвалила Госдепартамент США и администрацию Байдена. «Мы смогли реализовать приоритеты, над которыми работали в администрации Байдена, защищая демократию в Украине, расширяя НАТО», — сказала она.

"Обидно, владимир, вы сами это навлекли", - многозначительно сказала Клинтон в адрес путина, имея в виду расширение НАТО и сближение географически близких к россии стран с западными организациями.

Слова Клинтон прозвучали на фоне продвинутых переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, что означает расширение границы военной организации с рф.

Целью вторжения россии в Украину было сделать границу между НАТО и рф как можно меньшей.

Она также безоговорочно раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа и заявила: «Мы сожгли так много мостов с нашими союзниками и друзьями [во времена Трампа], теперь мы вернули внешнюю политику, которая действует в соответствии с лучшими американскими ценностями, которая ставит наши интересы и безопасность в центре».

Курсор напоминает, что Хиллари Клинтон рассказала, в каком случае «наступит конец Украине».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!