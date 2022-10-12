Хиллари Клинтон предоставила доступ от своего аккаунта в Instagram: какова причина

Instagram известного политика Хиллари Клинтон, выступающей за принципы гендерного равенства, будет открыт для общего доступа, чтобы молодые девушки смогли высказать свое мнение на весь мир.

Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон открыла доступ к своему аккаунту в Instagram молодым женщинам из Великобритании и Америки, чтобы они могли «выступить за гендерное равенство» в рамках 10-й годовщины Международного дня девочек ООН.

В рамках одного из запланированных мероприятий девушки из США и Великобритании будут вести аккаунт миссис Клинтон в Instagram, который посещают 5,7 миллионов человек.

«На протяжении всей своей карьеры я воочию видела, как девушек дискриминируют по гендерному признаку — им говорят, кем они должны быть, как выглядеть и как себя вести, — сообщила Хиллари Клинтон. — Именно поэтому я присоединяюсь к Plan International UK и к тысячам девушкам по всему миру в Международный день девочек, чтобы выступить в защиту гендерного равенства».

Одной из девушек, участвовавших в акции, стала 19-летняя Рейчел из Северной Ирландии. Она сказала: «Девушки заслуживают того, чтобы наши голоса были услышаны по вопросам, которые нас волнуют и которые влияют на нашу жизнь. Сейчас многие девушки не хотят идти в политику, потому что мы каждый день видим, как обращаются с женщинами-политиками».

Хиллари поддержала девушек в их стремлении вперед, в желании высказывать свое мнение. Не только для себя, но и для будущих поколений.

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