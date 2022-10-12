Хиллари Клинтон предоставила доступ от своего аккаунта в Instagram: какова причина

Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон открыла доступ к своему аккаунту в Instagram молодым женщинам из Великобритании и Америки, чтобы они могли «выступить за гендерное равенство» в рамках 10-й годовщины Международного дня девочек ООН.
В рамках одного из запланированных мероприятий девушки из США и Великобритании будут вести аккаунт миссис Клинтон в Instagram, который посещают 5,7 миллионов человек.
«На протяжении всей своей карьеры я воочию видела, как девушек дискриминируют по гендерному признаку — им говорят, кем они должны быть, как выглядеть и как себя вести, — сообщила Хиллари Клинтон. — Именно поэтому я присоединяюсь к Plan International UK и к тысячам девушкам по всему миру в Международный день девочек, чтобы выступить в защиту гендерного равенства».
Одной из девушек, участвовавших в акции, стала 19-летняя Рейчел из Северной Ирландии. Она сказала: «Девушки заслуживают того, чтобы наши голоса были услышаны по вопросам, которые нас волнуют и которые влияют на нашу жизнь. Сейчас многие девушки не хотят идти в политику, потому что мы каждый день видим, как обращаются с женщинами-политиками».
Хиллари поддержала девушек в их стремлении вперед, в желании высказывать свое мнение. Не только для себя, но и для будущих поколений.
Ранее Курсор писал, что российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США — СМИ.
Также мы информировали, что Италия заблокировала более пятисот пиратских Telegram-каналов – подробности.