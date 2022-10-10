Италия заблокировала более пятисот пиратских Telegram-каналов – подробности

Итальянские полицейские теперь могут осуществлять блокировку Telegram-каналов, которые правоохранители считают пиратскими.

В ходе проведения операции против массового пиратства полиция заблокировала 545 каналов, на которые было подписано более 430 тысяч пользователе. У многих администраторов провели обыски.

Об этом сообщает TorrentFreak.

Уже несколько лет Италия активно борется с интернет-пиратством. В особенности правительство сконцентрировано на Telegram-каналах.

В начале 2020 года госорганизация «Орден журналистов» обратилась в прокуратуру и заявила, что «группы Telegram и WhatsApp ежедневно массово распространяют PDF-копии газет и периодических изданий». Они утверждают, что это приводит к неравенству в конкуренции между официальными и неофициальными изданиями.

По мнению журналистов, пиратство «подрывает демократический строй», потому что у журналистики в народовластии ключевая роль.

По инициативе прокуратуры подразделение по технологическому мошенничеству Финансовой гвардии Рима получило разрешение, позволяющее закрытить пиратские каналы и провести обыски подозреваемых администраторов.

545 Telegram-каналов заблокировали за распространение контента, который защищает авторское право. В пяти областях Италии (Ломбардии, Пьемонте, Венето, Эмилии–Романье и Кампании) у восьми человек прошли обыски.

Огромное количество людей пользовалось пиратскими каналами. Так, на них было более 430 тысяч пользователей, ничего не плативших за подписку. Их монетизировали иными методами (например, спонсорская реклама).

Журналисты полагают, что все заблокированные каналы имели связи со спонсором Cultura, который, по всей видимости, действует как своего рода агент для потенциальных рекламодателей.

При попытке посещения любого заблокированного канала теперь появляется сообщение «Этот канал недоступен в связи с нарушением авторских прав». В перспективе блокировки могут продолжиться.

Как сообщал Курсор, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров назвал службу обмена сообщениями WhatsApp «инструментом наблюдения».

Ранее Курсор писал, что WhatsApp сообщил об обнаружении бага в системе безопасности.