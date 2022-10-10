Российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США — СМИ

В настоящее время системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний.

Некоторые из крупнейших аэропортов США в понедельник подверглись кибератакам со стороны злоумышленника из российской федерации.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, осведомленного в ситуации.

«От хакерской атаки пострадали более десятка сайтов, атаку совершила пророссийская хакерская группа Killnet», — заявил руководитель отдела анализа разведывательных данных компании Mandiant Джон Хултквист.

Отмечается, что из-за атаки не работали сайты Международного аэропорта Де-Мойн, Международного аэропорта Лос-Анджелеса и Международного аэропорта Чикаго ОʼХара.

Согласно данным СМИ, в настоящее время системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний. Специалисты сообщают, что группа Killnet усилила свою активность с начала войны в Украине, их целью стали союзники Украины и правительственные сайты США.

Как сообщал Курсор, в аэропорту Бен-Гурион будет запущена система самообслуживания при регистрации пассажиров. Можно будет быстро и удобно самому взвесить свои чемоданы и распечатать необходимые бирки.

Начиная со следующего года аэропорт Бен-Гурион вводит изменения для увеличения скорости обслуживания пассажиров.

Также мы сообщали, что израильский самолет, летевший в москву, совершил экстренную посадку в Азербайджане. Самолет, вылетевший из аэропорта Бен-Гурион, приземлился в Баку, и ожидается, что он продолжит свой путь до конечного пункта назначения. Пассажир был снят с рейса.