HIMARS атакуют: сколько объектов армии рф уничтожено за один месяц

Украинские военные уже месяц уничтожают оккупантов из ракетных систем HIMARS. Официально о том, что ВСУ получили первые ракетные системы HIMARS, стало известно 23 июня.

Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии.

Как сообщил в понедельник, 25 июля, министр обороны Украины Алексей Резников, украинские военные уже уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью новейших высокоточных систем HIMARS.

«Это обрывает их логистические цепочки и лишает способностей вести активные боевые действия, насыпая множество снарядов по нашим вооруженным силам», – отметил Резников в эфире национального телемарафона.

Резников отмечает, что украинские партнеры, вооружающие ВСУ, увидели, что украинские военные действительно профессионально и эффективно используют западное оружие.

Министр обороны также отмечает, что объявленная цифра в 50 объектов касается только складов боеприпасов, без учета других уничтоженных целей, таких как базы, штабы и пункты управления армии рф.

Официально о том, что ВСУ получили первые ракетные системы HIMARS стало известно 23 июня. После эффективной работы этих систем по враждебным позициям министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления ВСУ нужно не менее 100 высокоточных РСЗО.

В то же время, недавно в США рассказали о том, что ВСУ в ближайшей перспективе могут рассчитывать на поставки до 25-30 высокоточных систем.

Ранее наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!