Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии

Натан Щаранский заявил, что то, что делает Лапид — выводит Израиль из «состояния глобального позора». «Израиль — не придворное государство, и уж тем более не россия», — заявил он.

Натан Щаранский похвалил премьер-министра Яира Лапида за жесткую линию в отношении российских угроз закрыть Еврейское агентство и за изменение позиции Израиля по Украине.

«Он вывел Израиль из состояния глобального позора», — сказал Щаранский.

«Озабоченность Израиля тем, чтобы сказать правду о российском вторжении, напоминает мне о статусе «придворных евреев», которые должны были говорить «да» правителю. Израиль — не придворное государство, и уж тем более не россия*», — говорит Щаранский.

Щаранский — бывший узник Сиона, правозащитник, министр израильского правительства и глава Еврейского агентства.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».