Хизбалла требует вернуть железнодорожный туннель Рош а-Никра

Министр общественных работ Ливана Али Хамиех заявил, что хочет «восстановить каждый дюйм оккупированного туннеля, не ставя под угрозу наше решение восстановить также наши сухопутные и морские границы».

Поддерживающий «Хизбаллу» министр общественных работ Ливана Али Хамиех требует, чтобы Израиль передал Ливану суверенитет над давно закрытым железнодорожным туннелем в северном пограничном городе Израиля Рош Ханикара.

«Наши суверенные права заключаются в нашем решении восстановить каждый дюйм оккупированного туннеля, не ставя под угрозу наше решение восстановить также наши сухопутные и морские границы», — говорит он во время визита на ливанскую сторону границы.

Туннель, часть железнодорожной системы, которая когда-то связывала Египет с Турцией, через подмандатную Британскую Палестину и Ливан, был закрыт после Войны за независимость Израиля в 1948 году.

Его комментарии рассматриваются как попытка «торпедировать» переговоры между Израилем и Ливаном, направленные на урегулирование спорной морской границы.

Курсор ранее писал, что Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю, заявив, что беспилотники, отправленные недавно на газовое месторождение Кариш, были «только началом».

Также сообщалось, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.