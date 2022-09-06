«Хорошая новость»: эксперт рассказал, почему путин снова проводит чистки среди генералов

«Сейчас будет поиск виновных. Хорошая новость – это то, что их преемники вряд ли будут лучше тех, на чье место их поставят», — сказал эксперт.

Новые увольнения среди российского генералитета говорят о том, что политические цели россии в Украине преобладают над военным планированием.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Он отметил, что генерал – это мозг, руководящая и координирующая сила. Тем не менее многие генералы рф «вряд ли заслужили эти должности именно благодаря своим деловым чертам».

Мельник считает, что «когда критерием становится лояльность, патернализм и т.д., довольно часто на эти должности попадают люди, которые, цитируя классика, «давно превзошли уровень своей некомпетентности»»

Мельник сказал, что даже если предположить, что некоторые из российских генералов действительно профессионалы, то еще одна особенность конфликта — это то, что условно политические цели в отношении Украины доминируют над военным планированием.

«Интенсивное вмешательство политики в планирование военных операций почти всегда приводит к провалу военных «, — сказал Мельник.

Он добавил, что после поражения начинается поиск виновных, потому что «признать, что политические указания были неверными, политики не могут». Виновных ищут на уровне исполнителей.

«Итак, сейчас будет поиск виновных. Хорошая новость – это то, что их преемники вряд ли будут лучше тех, на чье место их поставят», — заключил Мельник.

Как сообщал Курсор, в конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!