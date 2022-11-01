Хотел сломать ей колени: озвучены жуткие детали в деле о нападении на мужа Пелоси

Подозреваемый в Пелоси рассказал полиции, что хотел взять в заложники спикера и сломать ей колени.

Мужчина, обвиняемый в нападении с молотком на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщил полиции, что хотел взять в заложники саму Нэнси и «сломать ей коленные чашечки», чтобы показать другим членам Конгресса, что есть «последствия действий». Об этом сообщили власти в понедельник.

В пугающей федеральной жалобе официальные лица сообщили, что 42-летний Дэвид ДеПейп, несший в рюкзаке стяжки, ленту и веревку, ворвался в дом пары в Сан-Франциско рано утром в пятницу, поднялся наверх, где спал 82-летний Пол Пелоси, и потребовал поговорить с «Нэнси».

«Этот дом и сама спикер были конкретными мишенями», — заявила окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс на вечерней пресс-конференции в понедельник, объявив о государственных обвинениях против ДеПейпа, включая покушение на убийство.

«Это было политически мотивировано», — сказал Дженкинс.

Следователи полагают, что ДеПейп заранее проводил слежку за Пелоси, чтобы нацелиться на нее, сказала Дженкинс в интервью Associated Press.

«Это не было чем-то, что он сделал под влиянием момента», — сказала она.

В своем заявлении поздно вечером в понедельник спикер Пелоси сказала, что ее семья «очень благодарна» за «тысячи сообщений, выражающих беспокойство, молитвы и теплые пожелания». Ее муж перенес операцию после перелома черепа и других травм в результате нападения. Она сказала, что он добивается «неуклонного прогресса в том, что будет долгим процессом восстановления».

Планируется, что во вторник подозреваемый предстанет перед судом по обвинению штата, и прокуроры потребуют, чтобы он содержался в тюрьме без права внесения залога.

Власти заявили, что ДеПейп разбил молотком стеклянную дверь в задней части дома, пошел в спальню наверху и сказал удивленному Полу Пелоси проснуться.

Когда Пол Пелоси сказал злоумышленнику, что его жены нет дома, ДеПейп сказал, что подождет — даже после того, как ему сказали, что ее не будет дома несколько дней. Затем нападавший начал вынимать веревки, чтобы связать мужа Пелоси, говорится в жалобе.

Подозреваемый сказал следователям, что хотел поговорить со спикером Пелоси и считает ее «лидером лжи, распространяемой Демократической партией».

«Если бы она сказала ДеПейпу «правду», он отпустил бы ее, а если бы она «солгала», он сломал бы ей коленные чашечки», — говорится в жалобе.

«Сломав коленные чашечки Нэнси, ее затем нужно было бы отвезти в Конгресс, чтобы показать другим членам Конгресса, что действия имеют последствия», ДеПейп сообщил следователям.

После того, как ДеПейп столкнулся с Полом Пелоси в его спальне, Пелоси попытался дойти до лифта в доме, чтобы добраться до телефона, но ДеПейп преградил ему путь, сказала Дженкинс. По словам властей, в ночной рубашке Пелоси сказал нападавшему, что ему нужно в туалет, что позволило ему добраться до своего мобильного телефона и позвонить в службу 911.

Полиция была отправлена ​​в дом в престижном районе Пасифик-Хайтс около 2:20 утра в пятницу. По словам Дженкинс, они прибыли через две минуты и увидели, как двое мужчин борются с молотком, а затем ДеПейп этим же молотком ударил Пелоси по голове по крайней мере один раз, прежде чем офицеры схватили его.

Она сказала, что кадры с нательной камеры полиции «показывают само нападение». Позже полиция нашла второй молоток вместе с веревкой, лентой и дневником в рюкзаке ДеПейпа.

ДеПейп является гражданином Канады, который легально въехал в Соединенные Штаты в 2000 году, но остался в стране после истечения срока действия его визы.

Ранее Курсор писал, что Пелоси впервые отреагировала на жестокое нападение на мужа.