«Убита горем»: Пелоси впервые отреагировала на жестокое нападение на мужа

В своем первом комментарии Пелоси сказала, что она «убита горем и травмирована» из-за нападения на мужа.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в субботу, что она и ее семья были «разбиты горем и травмированы» жестоким нападением на ее мужа в их доме в Калифорнии.

Злоумышленник ворвался в дом пары в Сан-Франциско рано утром в пятницу и напал на мужа спикера Пола Пелоси с молотком, сломав ему череп.

«Наши дети, наши внуки и я убиты горем и травмированы опасным для жизни нападением на нашего папу», — написала Пелоси об инциденте в письме, опубликованном в Twitter в субботу вечером.

«Мы благодарны за быструю реакцию правоохранительных органов и служб экстренной помощи, а также за спасительную медицинскую помощь, которую он получает», — сказала она в своем первом комментарии о нападении.

82-летний Пол Пелоси, перенесший операцию и выздоравливающий в больнице, был дома один, так как его жена работала в Вашингтоне.

«Его состояние продолжает улучшаться», — говорится в письме Пелоси.

Полиция Сан-Франциско сообщила, что полицейские обнаружили нападавшего в доме пары около 2:30 утра. Он и Пол Пелоси дрались из-за молотка.

«Подозреваемый вырвал молоток у мистера Пелоси и жестоко напал на него с ним», — заявил журналистам начальник полиции Сан-Франциско Билл Скотт, заявив позже, что Пол Пелоси был ранен как минимум один раз.

Полиция опознала нападавшего как 42-летнего Дэвида Депапа. Скотт заявил, что Депапу будут предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении с применением смертоносного оружия, краже со взломом и других уголовных преступлениях.

«Это был не случайный поступок, — сказал Скотт. — Это было преднамеренно, и это неправильно».

Подозреваемый «требовал очной ставки со мной и жестоко напал на моего мужа Пола», — говорится в субботнем письме Пелоси, которая является второй в очереди на пост президента.

Американские СМИ со ссылкой на источники в семье сообщили, что злоумышленник сказал Полу Пелоси, что собирается связать его и ждать, пока спикер вернется домой.

Местные СМИ ранее сообщали, что злоумышленник кричал «Где Нэнси?» во время нападения, которое произошло менее чем за две недели до промежуточных выборов.

И, выступая в субботу днем, президент США Джо Байден сказал, что он «не знает наверняка, но похоже, что это [нападение] предназначалось для Нэнси».

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