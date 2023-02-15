Изменения в речи могут быть первым признаком болезни Паркинсона — ученые

Литовские исследователи из Каунасского технологического университета (KTU) использовали искусственный интеллект для выявления ранних признаков болезни Паркинсона с помощью голосовых данных.

Исследование было опубликовано в Applied Sciences.

В настоящее время более 10 млн человек живут с этим заболеванием. Хотя лекарства нет, раннее выявление симптомов может привести к лучшему лечению болезни. По мере прогрессирования заболевания наряду с другими симптомами могут возникать изменения речи.

Литовский исследователь Ритис Маскелюнас из Каунасского технологического университета (KTU) вместе с коллегами из Литовского университета наук о здоровье (LSMU) попытался обнаружить ранние признаки болезни Паркинсона с помощью анализа голосовых данных.

Болезнь Паркинсона обычно связана с потерей двигательной функции — тремором рук, ригидностью мышц или проблемами с равновесием. По словам Маскелюнаса, научного сотрудника кафедры мультимедийной инженерии КТУ, по мере снижения двигательной активности снижается функция голосовых связок, диафрагмы и легких: «Изменения в речи часто возникают даже раньше, чем нарушения двигательной функции, поэтому Речь может быть первым признаком болезни».

По словам профессора Виргилиюса Улозаса на кафедре уха, горла и носа Медфакультета LSMU, пациенты с ранней стадией болезни Паркинсона могут говорить более тихо, а также монотонно, менее выразительно, медленнее, и более разрозненные, и это очень трудно заметить на слух. По мере прогрессирования заболевания могут проявляться хрипота, заикание, невнятное произношение слов и потеря пауз между словами.

Принимая во внимание эти симптомы, совместная группа литовских исследователей разработала систему раннего выявления заболевания. По словам ученых, связь между болезнью Паркинсона и нарушениями речи не нова для мира цифрового анализа сигналов — она известна и исследуется с 1960-х годов. Однако по мере развития технологий становится возможным извлекать больше информации из речи.

В своем исследовании ученые использовали ИИ для анализа и оценки речевых сигналов, где расчеты и диагнозы выполняются за секунды, а не часы. Это исследование также уникально — результаты адаптированы к специфике литовского языка, таким образом расширяя языковую базу данных ИИ.

«Наши результаты, которые уже опубликованы, имеют очень высокий научный потенциал. Конечно, предстоит еще долгий и сложный путь, прежде чем его можно будет применять в повседневной клинической практике», — говорит Маскелюнас.

Курсор писал ранее, что работа, стимулирующая работу интеллекта, защищает от слабоумия в зрелом возрасте.

Еще мы писали, что исследователи из университета здравоохранения Южной Флориды (USF Health) рассказали, как с помощью наличия в составе зелени фенхола можно позитивно повлиять на свой организм.

Напомним, что ученые из Университета Милано-Бикокка в рамках нового исследования выяснили, насколько определенные распространенные сорта экстрактов цветков хмеля, содержащихся в пиве, эффективны в предотвращении «слипания» белка в мозге, которое может привести к болезни Альцгеймера.