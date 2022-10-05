«И это еще не полный список»: Зеленский сообщил об успехах ВСУ в Херсонской области

«Это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли”, – сказал Зеленский.

Вооруженные Силы Украины освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом в своем вечернем обращении 4 октября 2022 года объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал села, которые вернулись под контроль украинских властей: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод.

«И это еще далеко не полный список… Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли”, – сказал Зеленский.

Оперативное командование «Юг» сообщило, что украинские села освободили в результате «тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции».

Зеленский сказал, что это не полный перечень фактически освобожденных населенных пунктов.

«Курсор» писал ранее, что у Зеленского отреагировали на предложение Маска отдать Крым россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!