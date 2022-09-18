Идан Ролл в Лос-Анджелесе запускает конференцию, посвященную Израилю

В ходе мероприятия лучшие ТВ-креативщики Израиля встретятся с мировыми лидерами потокового вещания и голливудскими продюсерами.

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл из партии «Еш Атид» начал в воскресенье дипломатический визит в Лос-Анджелес, где он откроет конференцию «Scripted Israel».

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что в ходе конференции — первой в своем роде, организованной министерством иностранных дел, — лучшие ТВ-креативщики Израиля встретятся с мировыми лидерами потокового вещания и голливудскими продюсерами, чтобы познакомить участников с прошлым и настоящим израильской истории.

Отмечается, что в ходе визита Ролл посетит кампус Университета Южной Калифорнии, где побеседует со студентами и администрацией. Также замминистра встретится с чиновниками индустрии развлечений, представителями еврейской общины, ЛГБТ-сообщества, а также проведет политические встречи с местными законодателями.

«Я приехал в Лос-Анджелес для открытия конференции «Scripted Israel», которая дает потрясающую возможность продвигать израильское творчество в мире и делиться израильской историей с новой аудиторией», — отметил Ролл.

Как сообщал Курсор, заместитель министра иностранных дел Идан Ролл заявил, что международный авторитет Израиля пострадает, если ультраправые политические лидеры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир войдут в состав следующего правительства.

«Если мы позволим таким людям, как Бен Гвир и Смотрич, управлять страной, мы не получим поддержки Соединенных Штатов, экономической поддержки или силы для защиты Государства Израиль», — заявил Ролл, член партии премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид».

Также, как информировал Курсор, Идан Ролл заявил, что глобальное положение Израиля пострадает, если крайне правый Религиозный сионизм станет частью следующей коалиции.