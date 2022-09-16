Израиль не получит поддержки США, если страной будут управлять Бен-Гвир и Смотрич — представитель МИД

10:23, Сегодня
Новости Израиля, Политика
итамар бен-гвир фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Идан Ролл заявил, что глобальное положение Израиля пострадает, если крайне правый Религиозный сионизм станет частью следующей коалиции.

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл заявил, что международный авторитет Израиля пострадает, если ультраправые политические лидеры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир войдут в состав следующего правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Если мы позволим таким людям, как Бен Гвир и Смотрич, управлять страной, мы не получим поддержки Соединенных Штатов, экономической поддержки или силы для защиты Государства Израиль», — заявил Ролл, член партии премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид».

По прогнозам, партия «Религиозный сионизм» Смотрича и Бен-Гвира станет третьей по величине фракцией в Кнессете после выборов 1 ноября с примерно 13 местами, согласно опросам, которые часто ненадежны. Смотрич заявил, что Бен-Гвир станет старшим министром в потенциальном будущем правительстве, которое возглавит лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Смотрич воссоединился с крайне правой партией Бен-Гвира «Оцма Иегудит» перед предстоящими выборами. В то время как в прошлом партии работали в объединенном списке, «Оцма Иехудит» теперь обеспечила гораздо большее представительство в списке, поскольку опросы общественного мнения постоянно предсказывали значительно больший успех Бен-Гвира, чем Смотрича, если они будут баллотироваться по отдельности.

Бен Гвир — ярый поклонник экстремистского раввина Меира Кахане, который выступал за изгнание израильских арабов из страны. Бен-Гвир был осужден за подстрекательство к расизму в 2007 году за то, что на акции протеста он держал плакат с надписью «Изгнать арабского врага».

В недавних публичных выступлениях он попытался преуменьшить свои экстремистские взгляды, заявив, что не поддерживает изгнание всех арабов — только террористов. Однако аналитики отмечают, что он регулярно называет многих арабских общественных деятелей, ранее не связанных с терроризмом, в том числе избранных законодателей и партийных лидеров, «террористами».

Бен-Гвир часто вызывает трения между еврейскими и арабскими израильтянами, и, как сообщается, в мае прошлого года начальник национальной полиции обвинил его в подстрекательстве к худшему межобщинному насилию в новейшей истории Израиля.

Ранее Курсор писал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Курсор также писал, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.

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Автор материала:
Таня Нати
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