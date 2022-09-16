Израиль не получит поддержки США, если страной будут управлять Бен-Гвир и Смотрич — представитель МИД

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл заявил, что международный авторитет Израиля пострадает, если ультраправые политические лидеры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир войдут в состав следующего правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Если мы позволим таким людям, как Бен Гвир и Смотрич, управлять страной, мы не получим поддержки Соединенных Штатов, экономической поддержки или силы для защиты Государства Израиль», — заявил Ролл, член партии премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид».

По прогнозам, партия «Религиозный сионизм» Смотрича и Бен-Гвира станет третьей по величине фракцией в Кнессете после выборов 1 ноября с примерно 13 местами, согласно опросам, которые часто ненадежны. Смотрич заявил, что Бен-Гвир станет старшим министром в потенциальном будущем правительстве, которое возглавит лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Смотрич воссоединился с крайне правой партией Бен-Гвира «Оцма Иегудит» перед предстоящими выборами. В то время как в прошлом партии работали в объединенном списке, «Оцма Иехудит» теперь обеспечила гораздо большее представительство в списке, поскольку опросы общественного мнения постоянно предсказывали значительно больший успех Бен-Гвира, чем Смотрича, если они будут баллотироваться по отдельности.

Бен Гвир — ярый поклонник экстремистского раввина Меира Кахане, который выступал за изгнание израильских арабов из страны. Бен-Гвир был осужден за подстрекательство к расизму в 2007 году за то, что на акции протеста он держал плакат с надписью «Изгнать арабского врага».

В недавних публичных выступлениях он попытался преуменьшить свои экстремистские взгляды, заявив, что не поддерживает изгнание всех арабов — только террористов. Однако аналитики отмечают, что он регулярно называет многих арабских общественных деятелей, ранее не связанных с терроризмом, в том числе избранных законодателей и партийных лидеров, «террористами».

Бен-Гвир часто вызывает трения между еврейскими и арабскими израильтянами, и, как сообщается, в мае прошлого года начальник национальной полиции обвинил его в подстрекательстве к худшему межобщинному насилию в новейшей истории Израиля.

Ранее Курсор писал, что уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Курсор также писал, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.