Солдаты ортодоксального батальона устроили мальчику из Беэр-Шевы незабываемую бар-мицву

Военнослужащие поддержали мальчика, которого травили в школе. Они собрались и устроили ему настоящий праздник, отметив его бар-мицву.

Мальчика из Беер-Шевы обижали одноклассники, не принимая в коллектив. Его унижали и травили в школе, а на его бар-мицву не пришел ни один из учеников его класса.

Об этом написал канал Люди в черном.

Про эту историю стало известно солдатам ортодоксального батальона «Нецах Йеуда».

Все вместе они пришли на бар-мицву в местный «Бейт Хабад», а также привели еще насколько десятков человек. Таким образом, солдаты организовали мальчику настоящий и незабываемый праздник.

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