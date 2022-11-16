IFCJ: 73% украинских евреев придется выбирать между едой и теплом

В недавнем опросе, проведенном Международным братством христиан и евреев (IFCJ) среди украинских евреев, 97% опрошенных ожидают трудностей с отоплением своих домов из-за финансовых и других ограничений. Почти три четверти (73%) опрошенных ожидают, что им придется выбирать между покупкой продуктов и отоплением дома. Пятьдесят шесть процентов (56%) ответили, что не верят, что у них достаточно теплой одежды, чтобы пережить холодную погоду, а 47% признались, что знают по крайней мере одного человека, у которого, вероятно, нет возможности обогреть свой дом в морозную украинскую погоду.

Опрос проводился среди 600 нынешних и бывших жителей городов Украины, в том числе Киева, Одессы, Львова, Днепра, Чернигова, Житомира, Черкасс и других, посредством телефонных и письменных анкет.

В ответ на растущую потребность IFCJ объявила, что переведет 6,5 миллионов долларов США в качестве помощи организациям, работающим на местах с местными еврейскими общинами.

Финансовая поддержка пойдет на обеспечение продовольствием и медикаментами десятков тысяч пожилых людей и детей, а также на горячее питание, обогреватели и другие средства для согревания в холодную погоду в Украине, а также продукты и товары для беженцев в соседних странах.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько украинцев и россиян репатриировалось в Израиль в 2022 году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!