Стало известно, сколько украинцев и россиян репатриировалось в Израиль в 2022 году

Данные показывают, что война между рф и Украиной заставила еврейские семьи как можно скорее репатриироваться в Израиль.

Около 61 000 тысяч евреев репатриировались в Израиль в 2022 году по состоянию на середину ноября — это согласно данным, опубликованным сегодня утром Национальным обществом поощрения алии в Израиль (Ofek Israel).

Данные показывают, что война между рф* и Украиной заставила еврейские семьи репатриироваться в Израиль. На сегодняшний день из Украины приехало 14 450 репатриантов, а из рф — более 32 000 человек, это примерно половина репатриантов в Израиль со всего мира в 2022 году.

На сегодняшний день в Израиль прибыло 3280 евреев из Северной Америки, Канады и США, 493 мужчины и женщины переехали в Израиль из Великобритании, 1957 евреев репатриировались в Израиль из Франции и 1750 — из Беларуси. 1000 человек прибыли в Израиль из Аргентины, 411 — из Южной Африки и еще 3800 — из других стран мира.

Генеральный директор Ofek Israel Шимон Коэн сказал, что в последние годы поощрение репатриации в Израиль осуществлялось с помощью сотен эмиссаров, расположенных по всему миру, и с помощью надлежащей информации мы видим, что десятки тысяч людей репатриируются в Израиль.