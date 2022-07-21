ИГИЛ и «Аль-Каида» по-прежнему представляют угрозу — эксперты ООН

В отчете говорится, что две из трех самых динамичных сетей ИГИЛ находятся в Африке, где также расположены некоторые из самых опасных филиалов «Аль-Каиды».

Эксперты ООН заявили, что угроза со стороны экстремистов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» остается высокой в ​​зонах конфликтов и соседних странах, и предупредили, что эти конфликты будут повышать потенциал для террористической операции в других частях мира, если они не будут успешно разрешены.

В обширном докладе Совету Безопасности ООН эксперты заявили, что и «Исламское государство», и «Аль-Каида» действуют в районах, вызывающих наибольшую обеспокоенность, — в Африке, Центральной и Южной Азии, а также в «Леванте», куда входят Сирия и Ирак.

Эксперты заявили, что иностранцы, воевавшие на стороне группировки ИГИЛ, наряду с их иждивенцами являются «еще одним серьезным фактором потенциальной угрозы», и процитировали данные одной неназванной страны, сообщившей, что примерно 120 000 человек остаются в 11 лагерях и примерно в 20 тюрьмах на северо-востоке Сирии. Другая страна сообщила, что около 10 000 «иностранных боевиков-террористов» остаются под стражей поддерживаемых США и возглавляемых курдами Сирийских демократических сил.

Группа экспертов, следящих за санкциями против «Аль-Каиды» и «Исламского государства», заявила, что среди удерживаемых находятся 30 000 детей в возрасте до 12 лет, «которые подвергаются риску радикализации из-за экстремальной идеологии ИГИЛ».

Он процитировал другую неназванную страну, заявившую, что ИГИЛ стремится создать новое поколение экстремистов и продолжает свой подход халифата, принятый, когда его так называемый халифат управлял значительной частью Сирии и Ирака с 2014 по 2017 год.

ИГИЛ потерпело поражение от иракских сил и возглавляемой США коалиции в 2017 году, но эксперты заявили, что оно по-прежнему поддерживает две отдельные организационные структуры для Ирака и Сирии и имеет «мощные» и хорошо налаженные региональные сети в Афганистане, охватывающие Южную Азию, в Сомали, охватывающие Мозамбик и Конго, а также в бассейне озера Чад, который также охватывает Нигерию и западный Сахель.

Примечательно, по словам экспертов, то, что «две из трех наиболее динамично развивающихся сетей ИГИЛ находятся в Африке, где также расположены некоторые из наиболее опасных филиалов «Аль-Каиды». Также анализируя глобальную ситуацию, группа заявила, что «международный контекст благоприятен для «Аль-Каиды», которая намерена снова быть признанной лидером глобального джихада».

«Пропаганда «Аль-Каиды» в настоящее время лучше развита, чтобы конкурировать с ИГИЛ как с ключевым игроком, вдохновляющим среду международной угрозы, и в конечном итоге она может стать более серьезным источником направленной угрозы», — заявили эксперты.

По данным одной неназванной страны, комитет «Аль-Каиды», который координирует глобальное руководство, понизил «Аль-Каиду» на Аравийском полуострове ниже ее африканских филиалов.

Группа процитировала многие страны, сообщившие, что руководство ИГИЛ контролирует резервы на сумму около 25 млн долларов, при этом большая часть наличных денег остается в Ираке.

Эксперты заявили, что государства-члены сообщают, что способность лидеров ИГИЛ направлять и поддерживать финансирование глобальных филиалов «остается устойчивой». Эксперты заявили, что продолжают получать сообщения о том, что ИГИЛ и «Аль-Каида» «используют криптовалюты для сбора пожертвований и поддержки деятельности».

Ранее Курсор писал, что США убили лидера ИГИЛ в Сирии. Американские силы убили высокопоставленного чиновника, которого они считают Хаджи Имамом, во время рейда на его автомобиль после того, как они выслеживали его в течение нескольких дней.

Кроме этого, в Турции задержали лидера ИГИЛ. По данным СМИ, правоохранители долго следили за домом, в котором скрывался лидер ИГИЛ.

Напомним, что член ИГИЛ замышлял убийство Джорджа Буша-младшего. Согласно расследованию ФБР, Шихаб замышлял убийство Буша в течение нескольких месяцев, а в ноябре отправился в Даллас, штат Техас, чтобы шпионить за домом бывшего президента. Предположительно, он хотел отомстить Бушу за гибель людей в Ираке после вторжения США в 2003 году.