Илон Маск нашел решение конфликта Китая с Тайванем

Миллиардер предлагает передать часть контроля над островом Пекину, хоть это, «возможно, не сделает всех счастливыми».

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил собственное решение конфликта между Китаем и Тайванем. Миллиардер считает, что необходимо передать часть контроля над островом Пекину.

Об этом Маск заявил в интервью Financial Times.

«Моя рекомендация … заключается в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, которая будет достаточно приемлемой, но, возможно, не сделает всех счастливыми. … И вполне возможно, и я думаю, вероятно, на самом деле, что они могли бы заключить соглашение, более мягкое, чем Гонконг», — считает Маск.

Как известно, на сегодняшний день Тайвань является самоуправляющимся островом, поэтому воплощение в жизнь предложения Маска означало бы ограничение суверенитета Тайваня.

В Шанхае компания Маска по производству электроавтомобилей Tesla имеет свой завод. Маск также сказал, что Пекин потребовал гарантий того, что он не будет предлагать интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Китае.

Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предупредил о его потенциальном влиянии не только на Tesla, но и на производителя iPhone Apple Inc и экономику в целом.

Как сообщал Курсор, 3 октября основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне россии* в Украине. Так, Маск сказал, что эта ситуация может завершиться ядерной войной, хоть это развитие событий он считает маловероятным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который предложил способы завершения войны. Украинский лидер предложил пользователям соцсети Twitter принять участие в опросе «Какой Илон Маск вам нравится больше?», где представлены два варианта ответов: «Тот, что поддерживает Украину», и «Тот, что поддерживает россию».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!