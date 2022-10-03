Зеленский отреагировал на призыв Маска отдать россии Крым

Так, украинский лидер предложил пользователям соцсети Twitter принять участие в опросе «Какой Илон Маск вам нравится больше?», где представлены два варианта ответов:

«Тот, что поддерживает Украину»

«Тот, что поддерживает *россию»

Напомним, что сегодня, 3 октября, основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне в Украине. Так, Маск сказал, что эта ситуация может завершиться ядерной войной, пускай и это развитие событий он считает маловероятным. Помимо этого, он полагает, что мирного соглашения можно достичь благодаря определенным условиям:

На некоторых украинских территориях, аннексированных россией в ходе «референдумов», нужно провести новые «выборы», но под наблюдением ООН. Маск полагает, что если украинцы решат, что хотят жить в Украине, то *россия согласится уйти.

Наделение Украины нейтральным статусом.

Обеспечение украинской стороной водоснабжения Крыма.

Формальное нахождение Крыма в составе рф, как это и было «с 1783 года до ошибки Хрущева».

Это заявление вызвало бурю критики как со стороны обычных пользователей социальных сетей, так и из уст высокопоставленных лиц. В частности, со своим предложением к Маску выступил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

«1. Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым. 2. россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. 3. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», – сказал он.

Помимо этого, ситуацию прокомментировали внештатный советник ОП Алексей Арестович и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом читайте здесь.

После этого Маск не остановился и создал новый опрос, касающийся будущего Украины. Он поинтересовался о том, считают ли пользователи соцсети, что только жители Донбасса и Крыма должны решать, в составе какой страны им жить. Что из этого получилось – узнайте по ссылке.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!