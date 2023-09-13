Илон Маск научился гипнозу и убедил свою сестру, что она собака

Также бизнесмен рассказал о "психологических пытках", с которыми он сталкивался.

Миллиардер Илон Маск в детстве научился гипнозу и убедил свою сестру в том, что она является собакой.

Об этом сообщают Business Insider и El Mundo со ссылкой на биографию бизнесмена, которую написал Уолтер Айзексон.

Отмечается, что еще в детский период будущий предприниматель научился фокусам и гипнотизировать людей. Он достиг в этом настолько больших успехов, что смог убедить свою младшую сестру, что она собака. Также он заставил ее съесть сырой бекон.

Кроме этого, в книге написано, что Илон не был общительным ребенком, но питал любовь к чтению книг и проведению экспериментов.

Также Маск утверждает, что в детстве его отец Эррол подвергал сына "психологической пытке". Он назвал своего отца специалистом в "превращении чего угодно в нечто ужасное".

По словам основателя Tesla и SpaceX, в 12-летнем возрасте родители решили отправить его в лагерь по выживанию в дикой местности.

Бизнесмен вспоминает, что это больше напоминало "военнизированную версию" книги "Повелитель мух (Уильям Голдинг). В этом лагере мальчики получали еду и воду в небольших порциях, а также взрослые поощряли сражения подростков друг с другом.

Также "Курсор" сообщал, что единожды Маск выпил в *москве чересчур большое количество водки, из-за чего быстро опьянел. Все было настолько плохо, что он потерял сознание и ударился головой об стол.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!