Илон Маск потерял сознание после употребления водки в москве

Отмечается, что миллиардер ударился головой об стол.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск упал в обморок после того, как в ходе встречи в *москве выпил несколько рюмок водки.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном.

По информации писателя, в начале 2000-х годов Маск планировал запуск миссии на Марс. Поэтому для приобретения ракет организовали встречи с российскими бизнесменами.

Когда одна их них проходила в ресторане в москве, то там подавали "большое количество водки" и "небольшие кусочки еды".

"Я рассчитал вес еды и вес водки, и они оказались примерно равными", – сказал Маск Айзексону.

После, по словам биографа, миллиардер отключился.

"Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол", – сказано в книге.

После этого бизнесмены из россии решили подарить Маску бутылку водку, на этикетке которой было изображение с самим американским предпринимателем на Марсе.

Позже предприниматель признавался, что ему не по душе вкус и действие большей части алкоголя. Тем не менее он отдает предпочтение красному вину.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!