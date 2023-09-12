Илон Маск потерял сознание после употребления водки в москве

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск упал в обморок после того, как в ходе встречи в *москве выпил несколько рюмок водки.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном.
По информации писателя, в начале 2000-х годов Маск планировал запуск миссии на Марс. Поэтому для приобретения ракет организовали встречи с российскими бизнесменами.
Когда одна их них проходила в ресторане в москве, то там подавали "большое количество водки" и "небольшие кусочки еды".
"Я рассчитал вес еды и вес водки, и они оказались примерно равными", – сказал Маск Айзексону.
После, по словам биографа, миллиардер отключился.
"Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол", – сказано в книге.
После этого бизнесмены из россии решили подарить Маску бутылку водку, на этикетке которой было изображение с самим американским предпринимателем на Марсе.
Позже предприниматель признавался, что ему не по душе вкус и действие большей части алкоголя. Тем не менее он отдает предпочтение красному вину.
Ранее мы писали, что *путин похвалил Маска и встал на защиту Трампа.
Также "Курсор" сообщал, что действительно ли после употребления алкоголя люди кажутся более красивыми.
Помимо этого глава украинской разведки Буданов прокомментировал скандал вокруг Маска и Starlink.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!