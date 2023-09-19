Президент Туниса обвинил Израиль и евреев в разрушительном урагане – подробности скандала

Очередное антисемитское заявление от политика.

Президент Туниса Каис Саид заявил, что унесший жизни тысячи жителей Ливии шторм "Даниэль" якобы наслали евреи.

Отметим, что в этом месяце восточная часть Ливии, в том числе города Бенгази, Дерна, муниципалитет Эль-Джебель-эль-Ахдар, пострадали от урагана. Больше всего повреждений зафиксировано в городе Дерна, ибо стихия обрушила плотины, вследствие чего вода смыла многие дома и дороги.

Под водой даже оказалась пустыня Аль-Мухайли. В итоге из-за урагана в городе Дерна погибли около 11 тысяч человек, но мэр уточнил, что эта цифра может возрасти до 20 тысяч. Также пострадали Греция, Болгария и Турция.

Сегодня, 19 сентября, Саид выступил со специальным видеообращением из своего офиса. По словам тунисского лидера, якобы нет никакой случайности в том, что стихию назвали именем еврейского пророка.

Президента удивило, что никто не обратил внимание на это обстоятельство. Вскоре он сделал вывод, что "сионистское движение атакует разум и мышление – от Даниила до Авраама".

قيس سعيد: قبل قليل يتحدثون عن #إعصار_دانيال الذي ضرب #ليبيا ألم يكلفوا أنفسهم

أن يتساءلوا لماذا سمّوه بهذه التسمية! -إنه نبي عبري فالحركة الصهيونية تغلغلت لضرب العقل والتفكير. pic.twitter.com/zY99Ao3u1q — مختار غُمّيض (@ghommokh) September 18, 2023

Отметим, что он не просто так упомянул об Аврааме, ибо его имя носят соглашения о нормализации отношений Израиля с государствами Персидского залива (Авраамические соглашения, или Соглашения Авраама). В Тунисе стабильно критикуют эти соглашения и называют их участников предателями.

Кроме этого, 31 августа этого года Саид решил исключить любые шансы на установление дипломатических отношений с Израилем. По его словам, слова «нормализация» для него не существует, когда речь идет об еврейском государстве.

Также "Курсор" сообщал, что чеченский антисемит-боец резко высказался в соцсетях в адрес Израиля, на что сходу отреагировал израильтянин из ММА