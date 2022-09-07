Илон Маск отложил покупку Twitter из-за путина

Илон Маск в мае этого года решил отложить приобретение соцсети Twitter, потому что боялся объявления путиным Третьей мировой войны.

Во вторник, 6 сентября, во время заседания о переносе судебного разбирательства между Илоном Маском и Twitter стало известно, что Маск попросил банкира Morgan Stanley заморозить процесс приобретения, «если мы движемся к Третьей мировой».

Об этом сообщает Business Insider.

«Давайте притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь *путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне», – процитировал сообщение из личной переписки миллиардера адвокат соцсети Twitter.

Под речью президента рф имеется в виду выступление путина 9 мая на 77-й годовщине победы над нацистской Германией. Многие ждали, что диктатор сделает заявление о начале новых военных действий, но итогу он назвал «единственно правильным решении» полномасштабное российское вторжение в Украину. Также он заявил о нравственной деградации западных стран, которые, по мнению путина, готовили НАТО к «вторжению в россию».

Информацию о переписке Маска уже прокомментировал его адвокат, Алекс Спиро. Он назвал это «чушью» и добавил, что фразу вырвали из контекста. Уже на следующей недели ожидают полную расшифровку сообщений.

Отметим, что еще в апреле этого года бизнесмен подписал соглашение о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов, но потом оказался, аргументируя свою точку зрения сокрытием количества бот-аккаунтов в соцсети. Адвокаты последней заявили, что Маск нарушил контракт и руководствуется сугубо «личными финансовыми проблемами», а также они настаивают на завершении сделки.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск раскритиковал сериал «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. По его мнению, писатель Толкин, творчество которого лежит в основе проекта, был бы недоволен этим сериалом и сейчас «переворачивается в гробу».

Также «Курсор» сообщал, что невролог поделилась предположением касаемо того, почему путин часто «дергает» ногой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!